Menina de 2 anos chega morta em UPA e polícia investiga espancamento e possível estupro

A polícia investiga a suspeita de espancamento por parte do padrasto da menina e possível estupro

Uma menina, de 2 anos chegou morta à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Coronel Antonino, na noite desta quinta-feira (26), em Campo Grande. De acordo com o delegado do caso, Pedro Cunha, a criança tinha muitos hematomas pelo corpo.

Mãe e padrasto foram presos em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e devem passar por audiência de custódia. Eles foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.

Segundo a avó da menina, uma professora, de 48 anos, a criança estava passando mal e vomitando, desde o início da manhã. A criança estava sendo cuidada pela mãe, uma vendedora, de 24 anos, e chegou a ter uma melhora no início da tarde, mas piorou por volta das 17h.

Ainda segundo a avó, a neta tinha hematoma nas costas, na boca, teve sangramento pelo nariz e apresentava abdômen inchado, indicando uma possível hemorragia interna.

No entanto, segundo informações da polícia, a criança já estava morta havia cerca de quatro horas “com sinais de rigidez cadavérica”.

O caso deve ser investigado pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Histórico



Ainda de acordo com o delegado do caso, a menina tinha uma longa ficha médica na Unidade de Saúde. Além de dois boletins de ocorrência por maus-tratos, registrados contra o padrasto da criança.