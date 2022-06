Menina de 15 anos é agredida e chamada de ‘sapatão’ em SP após escapar de estupro

Uma adolescente de 15 anos levou um soco no olho no momento em que fugia de uma tentativa de estupro em Itanhaém, no litoral de São Paulo

Uma adolescente de 15 anos levou um soco no olho no momento em que fugia de uma tentativa de estupro em Itanhaém, no litoral de São Paulo. A vítima disse que o agressor tentou jogá-la dentro de um carro, mas ela conseguiu se soltar e correu. Segundo a menor, o agressor chegou gritar: “você não gosta, então você é sapatão!”. A Polícia Civil investiga o caso para encontrar o suspeito. Leia também Invasão ao Capitólio foi tentativa de golpe e teve Trump como líder, afirma comissão

Nova frente fria atinge o Sul do Brasil neste fim de semana

Anvisa orienta hospitais sobre casos de varíola dos macacos

PGR aciona PF para investigar brasileiros que cobraram Aras em Paris

Juíza decreta prisão temporária de suspeito pelo desaparecimento de Dom e Bruno no Amazonas A mãe da menina, que não quis se identificar, disse acreditar que o homem queria estuprá-la. A adolescente foi abordada, segundo relato de testemunhas, na esquina de casa. A jovem contou tudo aos pais assim que chegou em casa e, de imediato, segundo a responsável pela adolescente, todos foram ao 3º Distrito Policial (DP), onde foi registrado um boletim de ocorrência por tentativa de estupro. Segundo a mãe, a menina disse ter sido surpreendida pelo agressor que, de acordo com ela, a agarrou assim que saiu pela porta traseira de um carro branco com ferrugem. A menor diz que ele deve ter cerca de 20 anos e aparentava estar bêbado ou sob efeito de drogas. O suspeito também estava acompanhado de outra pessoa, que permaneceu dentro do veículo. A adolescente continua o relato dizendo que ele a pegou pelo colarinho da camiseta e a mandou entrar no automóvel. A vítima se soltou e empurrou o criminoso, que voltou a agarrá-la com mais força. Mais uma vez, a menina conseguiu se desvencilhar do homem, mas, antes que fugisse, ele deu um soco no olho dela e gritou: “você não gosta, então você é sapatão!”. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE A mãe acredita que o estado alterado do criminoso, que parecia estar bêbado ou sob o efeito de drogas, pode ter ajudado a menina a fugir. A Polícia Civil investiga o caso e está procurando por imagens de câmeras de segurança para contribuir com as investigações.