Menina de 15 anos diagnosticada com câncer raro perde parte do intestino

Uma estudante, de 15 anos, luta há um ano contra um câncer raro. Vitória Libanio da Silva foi diagnosticada com sarcoma de Ewing, doença que a fez perder parte do intestino grosso e de um dos ovários. A jovem realizou uma operação para remover o tumor maligno, mas novos exames revelaram outros três tumores. O Portal G1 apurou o caso.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o sarcoma de Ewing geralmente atinge crianças, adolescentes e adultos jovens. Pacientes que lutam contra a doença em fase de metástases têm sobrevida abaixo de 30%. Caso o tumor esteja localizado, a chance de sobrevida sobe para 80%.

Elisabeth da Silva Oliveira, de 48 anos, é mãe da estudante e contou que a filha descobriu a doença após uma cirurgia de emergência. Vitória já se queixava de dores na região abdominal. De início, a família achou que se tratava de cólica ou infecção de urina. Os médicos também suspeitavam de infecção devido ao resultado dos exames, que apresentavam alguma alterações.

Após a menina ter uma piora do quadro clínico, os médicos encontraram um tumor de cerca de 15 centímetros. Na operação de retirada, Vitória perdeu parte de um dos ovários e do intestino grosso.

Após a cirurgia, os médicos afirmaram à Elisabeth que a chance da adolescente apresentar metástase era muito pequena, mas que ela precisava fazer uma ressonância magnética para ter certeza que não havia mais tumores pelo corpo.

Nos dias seguintes, Elisabeth percebeu um inchaço na barriga da filha. A mãe marcou uma consulta de emergência e a médica pediu uma tomografia. No exame ficou constatado que a doença havia retornado. Foram revelados três tumores entre o cóccix e a bexiga, sendo que um deles tinha 20 centímetros.

Após ter o quadro clínico agravado, Vitória ficou 72 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital das Clínicas. Com a alta hospitalar, a jovem iniciou um tratamento para combater o câncer. Após cerca de 30 sessões, o tumor que tinha 20 centímetros passou a ter 8.

A família luta para arcar com os custos do tratamento da estudante. Devido a isso, o amigo da família Wagner Germano criou uma campanha para arrecadar doações através do Projeto Semeando o Bem.