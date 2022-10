Menina de 12 anos chama polícia após ver padrasto tentar matar a mãe

O suspeito teria dado socos, chutes e tentou esfaquear a vítima, que, ao tentar se defender, foi atingida na testa e desmaiou

Um homem de 37 anos foi preso após tentar matar a companheira, de 46 anos, na noite desta quarta-feira (12), no Aglomerado Santa Lúcia, região centro Sul de Belo Horizonte.

A criança, de apenas 12 anos, ligou para a Polícia Militar e relatou que a mãe estava sangrando e desacordada.

Os militares foram guiados pela filha da vítima e encontraram a casa no aglomerado. Dentro do imóvel, localizaram a mulher inconsciente e com o ferimento na testa, ocasionado pela facada.

De acordo com a polícia, o homem estava agressivo e aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes. Ainda segundo os militares, o suspeito tentou justificar o crime como legítima defesa, pois a mulher tentou agredi-lo e ele se defendeu. Ele foi preso e encaminhado para delegacia.

A mulher relatou que as brigas eram constantes e que hoje o homem teria dito que a mataria. O suspeito já tem registro de agressão contra a vítima. Ela foi levada para o Hospital João XXIII para fazer exames e o quadro de saúde é estável.