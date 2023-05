Menina de 11 anos esfaqueia e mata o padrasto

A menina foi empurrada e feriu a boca. Foi então que ela pegou uma faca para se defender das agressões

No sábado (27), uma menina de 11 anos esfaqueou seu próprio padrasto durante uma discussão em União dos Palmares, no interior de Alagoas. Rafael Alves da Silva, de 32 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Regional da Mata (HRM), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no domingo (28).

O Conselho Tutelar está acompanhando o caso e o conselheiro Alison Pereira ouviu a criança e sua mãe após o ocorrido. De acordo com os relatos, Rafael passou o dia consumindo bebidas alcoólicas em um bar, chegou em casa bastante alterado e continuou a beber com sua esposa e amigos.

Durante a noite, ele e a menina iniciaram uma discussão, resultando em agressões físicas. A menina foi empurrada e feriu a boca. Foi então que ela pegou uma faca para se defender das agressões.

Segundo o relato da criança, durante a discussão, Rafael fez comentários depreciativos sobre o falecido pai da enteada, insinuando que ele era um criminoso. Nesse momento, a menina desferiu um golpe no peito do padrasto.

Ao ser questionada sobre a relação que tinha com o padrasto, a criança negou qualquer ato anterior de violência.

O Conselho Tutelar encaminhou a criança para a casa de parentes em um endereço não divulgado, a fim de protegê-la. A mãe está acompanhando-a. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o conselheiro elaborou um relatório que será entregue à Vara da Infância e da Adolescência da cidade nesta terça-feira (30).