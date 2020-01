Menina contrai Coronavírus e família cria “vaquinha virtual” para pagar custos médicos

PUBLICIDADE 

Uma menina de três anos de idade foi hospitalizada na California, Estados Unidos, por contrair o coronavírus. No entanto, um família do vírus menos forte do que aquele que matou pelo menos 17 pessoas na China.

Aliyah Cardoza foi hospitalizada em 23 de dezembro com o que parecia ser sintomas comuns de gripe, incluindo febre e tosse, que evoluíram para o diagnóstico de coronovavírus, micoplasma, síndrome respiratória aguda e pneumonia.

Nesta quinta-feira (23), Aliyah foi entubada no Hospital Infantil de Los Angeles com um tubo respiratório e um tubo torácico, segundo sua mãe, Gloria Aguilera. “Eles disseram que é comum”, disse a mulher.

Aliyah foi diagnosticada com o NL63 do coronavírus, uma família de vírus que abrange desde sintomas comuns de resfriado até doenças respiratórias graves.

Ainda assim, os médicos não têm certeza de quando Aliyah poderá voltar para casa, pois seu pulmão recentemente entrou em colapso e ela sofreu uma convulsão no último domingo (19).

Como os altos custos de atendimento médico nos Estados Unidos, a família de Aliyah tenta arrecadar dinheiro em uma “vaquinha virtual”. Até agora, uma página do GoFundMe ultrapassou US $ 3.000 na quinta-feira de manhã.

“Ela está tomando diferentes tipos de medicamentos para ajudar a manter a calma. Seu líquido nos pulmões está aumentando, mas ela ainda está com dificuldade para respirar. Eles ainda não me deram uma data de alta, então não tenho certeza quanto tempo ela estará lá ”, disse Aguilera na página GoFundMe da filha.

O NL63 é diferente do 2019-nCoV, também conhecido como o Novo Coronavírus, que levou a China a bloquear três cidades para impedir que a doença se espalhe.