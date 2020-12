Médium João de Deus é denunciado pela 13ª vez por crimes sexuais

PUBLICIDADE

O médium João de Deus foi denunciado pela 13ª por crimes sexuais. Na tarde da última terça-feira, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu a mais recente denúncia, que envolve 18 mulheres, sob os crimes de violação sexual mediante fraude, além de estupro de vulnerável. As informações são do site Mais Goiás.

Os promotores de Justiça Ariane Patrícia Gonçalves e Luciano Miranda entendem que os crimes cometidos por João de Deus contra 11 vítimas já estejam prescritos. Entretando, elas podem atuar como testemunhas e colaborar para reforçar a forma como o médium agia.

De acordo com os promotores, os crimes foram cometidos entre os anos de 1999 e 2018, e as vítimas são de sete estados brasileiros e do Distrito Federal.