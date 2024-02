Médico sofre acidente de carro e morre em hospital onde trabalhava em MS

O homem foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito

Na última quarta-feira (21), o médico Ítalo Trasi Filho, de 38 anos, faleceu após um acidente na MS-306, em Cassilândia (MS). Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), Ítalo foi socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na Santa Casa de Cassilândia, local onde exercia sua profissão.

O veículo que o médico dirigia estava no sentido Chapadão do Sul – Cassilândia quando atravessou a pista contrária e capotou, parando nas margens da rodovia. Os socorristas relataram que o corpo foi arremessado para fora do carro durante o acidente.

A falta de sinais de tentativa de frenagem por parte do motorista levou os militares a suspeitarem que ele tenha adormecido ao volante.

Natural de Mato Grosso, Ítalo residia no interior de Mato Grosso do Sul com sua esposa, a enfermeira Cinthia Canuto.