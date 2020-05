Médico que adiou aposentadoria para combater coronavírus morre da doença

PUBLICIDADE 

O médico James Mahoney , de 62 anos, iria se aposentar neste ano, mas decidiu prolongar o merecido descanso para auxiliar no combate a pandemia. Ele trabalhava no hospital do Brooklyn, em Nova York, que atende principalmente pessoas pobres. O experiente profissional tomou a decisão de se manter na linha de frente de atendimento aos clientes confirmados com a doença.

Entretanto, Mahoney não esperava contrair a doença . Na segunda semana de abril ele já sentiu febre, após isso, no dia 20 daquele mês, fortes dificuldades para respirar e andar o acometeram e o médico precisou ser internado.

Sete dias após sua internação, Mahoney faleceu da doença que tentou combater.

O chefe de Mahoney, Robert F. Foronjy, disse que Mahoney era diferente dos outros. “Algumas pessoas são relutantes em entrar nos quartos, e você pode entender o porquê. Ele via outro ser humano precisando de ajuda e não hesitava”.

Após 40 anos exercendo o papel de médico, ele já havia atuado na linha de frente do enfrentamento a Aids, quando a doença surgiu em 1980. Mahoney também atendeu pessoas vítimas do atentado de 11 de setembro e assistiu pacientes doentes por conta do furacão Sandy, em 2012.

Antes de tudo ocorrer, seus familiares pediram para que, dessa vez, Mahoney se poupasse, mas ele não quis. “Ele trabalhou na linha de frente até o final”, contou Melvin Mahoney, irmão de James.

Forony disse que perdas como essa são uma parte ruim da pandemia. “Uma das tristes histórias desta pandemia é que nós estamos perdendo pessoas que não poderíamos nos dar ao luxo de perder”.