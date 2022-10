Médico e paciente se agridem com cadeiradas em unidade de saúde

O médico disse que a confusão começou quando o paciente chegou ao local pedindo um frasco de insulina

Um médico e um paciente se agrediram com cadeiradas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Setor Aeroporto, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A Polícia Civil investiga o caso.

A Prefeitura de Luziânia disse que está analisando a situação e que busca informações para esclarecer o que aconteceu.

A briga foi na segunda-feira (3). Os dois envolvidos foram levados à delegacia, mas ninguém foi preso até o começo da noite do mesmo dia.

À TV Anhanguera, o médico disse que a confusão começou quando o paciente chegou ao local pedindo um frasco de insulina, mas a receita dele era de um ano e quatro meses atrás. Por isso, uma funcionária falou que, para obter o remédio, ele teria que passar por uma nova consulta.

Após isso, o homem teria começado a agredir verbalmente a funcionária da UBS, conforme relatou o médico. Ele disse ainda que, após ouvir a confusão, foi até o local para defender a trabalhadora – momento em que foi agredido fisicamente.

O médico teve alguns machucados e contou que teve uma lesão no tendão da mão, e que um dos dedos dele não está nem se mexendo.

Após a confusão, a Polícia Militar foi acionada e, chegando ao local, o paciente não estava mais lá. Durante patrulhamento, a corporação o encontrou em um posto de combustíveis. Depois disso, o homem foi levado para a delegacia.

À polícia, o paciente confirmou a informação de que foi à unidade de saúde em busca de insulina. Apesar disso, ele disse que o médico foi quem o agrediu primeiro.

O delegado George Nogueira, da Polícia Civil de Luziânia, disse que investiga o caso e que o “procedimento está em trâmite”.