Médico é assassinado após cobrar dívida de meio milhão de reais de um grupo de estelionatários

A quadrilha também se dedicava à clonagem de cartões de crédito para a realização de golpes financeiros

O corpo do médico Gabriel Rossi foi encontrado com as mãos e pés amarrados, em Dourados (MS). Segundo investigações, o médico estava envolvido com atividades criminosas e teria sido assassinado por cobrar uma dívida no valor de R$ 500 mil de um grupo de estelionatários.

De acordo com os detalhes divulgados pelas autoridades policiais, a organização criminosa operava por meio de golpes que envolviam documentos falsos de pessoas falecidas, clonagem de cartões de crédito e saques fraudulentos de contas bancárias das vítimas.

O médico Gabriel Rossi desempenhava um papel central nessa rede ilícita, conforme explicou o delegado responsável pelo caso, Erasmo Cubas. Segundo as investigações, o nome e as fotografias de Gabriel eram usados em documentos falsos de indivíduos fictícios ou falecidos para a realização de saques em contas bancárias fraudulentas.