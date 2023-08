Médico de 35 anos é baleado dentro de carro em Manaus

Ele foi socorrido e levado ao centro cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Um médico de 35 anos foi baleado na manhã desta terça-feira (22) em Manaus.

Renato Morais da Silva foi alvo de ao menos sete tiros enquanto estava dentro do seu carro. O crime foi registrado no bairro Nossa Senhora das Graças.

Ele foi socorrido e levado ao centro cirúrgico do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul de Manaus. Um dos disparos teria atingindo o médico na região do tórax.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a Polícia Civil do Amazonas informou que a equipe do 22º Distrito Integrado de Polícia foi ao local para apurar o fato e realizar a perícia.

A corporação esclareceu que estão sendo realizadas diligências estão sendo realizadas para elucidar o caso. “Mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais”, disse o órgão, em nota.

O médico passou por cirurgia e foi transferido para uma unidade hospitalar particular, segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, que não revelou detalhes do estado de saúde do paciente.