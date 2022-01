Médica é encontrada morta dentro de banheiro durante plantão

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), maiores detalhes sobre o caso serão preservados para manter a autonomia do trabalho policial

Na madrugada desta segunda-feira, 24, uma médica foi encontrada morta dentro de um banheiro do Pronto Socorro de Cubatão (SP). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e será acompanhado pelo 3º DP da cidade.

O corpo de Ana Carolina Borges Gorga foi encontrado durante o plantão da profissional no Pronto Socorro Central de Cubatão. Equipes da Polícia Civil foram acionadas para apurar o caso. A falta de informações, no entanto, fez com que o caso fosse registrado como morte suspeita.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), maiores detalhes sobre o caso serão preservados para manter a autonomia do trabalho policial.

A Secretaria de Saúde de Cubatão lamentou profundamente a morte da médica, e, em respeito a família, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso. Tanto a Secretaria de Saúde quanto a administração do PSC colaboram com a Polícia Civil para a investigação da causa da morte.