Mecânico morre após pneu de trator explodir e atingi-lo

Um mecânico, de 43 anos, veio a óbito após ser atingido por um pneu que explodiu enquanto ele realizava um trabalho, na noite dessa terça-feira (9).

O caso ocorreu no Bairro Industrial Sul, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. Após o acidente, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar, a equipe apenas confirmou o óbito de Clóvis Francisco do Nascimento.

A vítima apresentava um ferimento aberto no crânio, com exposição de massa encefálica.

Os militares fizeram o isolamento do local e acionaram a Perícia Oficial, fundamente com a Identificação Técnica (Politec) e o Instituto Médico Legal (IML), que realizaram a retirada do corpo. O caso deve ser investigado.