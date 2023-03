Mecânico é preso após usar carro de cliente para ir a motel e atropelar duas pessoas em acidente

O homem fez dívidas em um motel deixando como garantia as peças do veículo, segundo a Polícia Civil

Um mecânico de 24 anos foi preso em Goiânia após usar o carro de um cliente por mais de um mês, provocar um acidente que deixou duas pessoas feridas e até fazer dívidas em um motel deixando como garantia as peças do veículo, segundo a Polícia Civil.

A prisão de Paulo Henrique Oliveira Sousa aconteceu na quarta-feira (1º), após o dono perceber a demora na entrega do carro e receber mensagens do responsável de um motel, que questionava sobre uma dívida deixada pelo motorista do veículo.

Nas mensagens enviadas por uma rede social, o responsável pelo estabelecimento fala que, como garantia, o motorista (mecânico) teria deixado o documento do carro e uma peça do veículo como garantia do pagamento.

A foto dele foi divulgada pela PC, a fim de identificar outras possíveis vítimas.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Segundo o delegado responsável pelo caso, Daniel José de Oliveira, o dono deixou o carro na oficina no dia 7 de janeiro, com a promessa de que seria arrumado em uma semana, porém, o mecânico sempre arrumava uma desculpa para conseguir mais dinheiro e não entregava o veículo.

Ainda de acordo com o delegado, o mecânico não tem habilitação e chegou a deixar uma roda do carro penhorada em um posto de combustíveis por não ter conseguido pagar o abastecimento.

“Pesquisamos sobre o carro e vimos que estava sendo usado em outras cidades, como Aragoiania e Trindade. Vimos que ele foi em um motel, não pagou a conta e desmontou uma peça do veículo como pagamento”, disse o delegado.

Ainda sobre o acidente provocado pelo homem, a Polícia Civil informou que um homem teve ferimentos leves e uma mulher chegou a ficar internada. Eles já se recuperaram e passam bem. Já o mecânico segue preso.