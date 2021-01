Mecânico é preso após ser flagrado batendo em cabeça de cachorra

PUBLICIDADE

Um mecânico, de 46 anos, foi preso após ser flagrado batendo em uma cadela com um chinelo, na tarde desse domingo (17). Ele foi autuado por maus-tratos. As informações são do Portal G1.

O caso ocorreu no bairro Jardim Tropical, zona Oeste de Boa Vista-RR. Uma mulher registrou o momento das agressões em vídeo e postou nas redes sociais. Após as imagens viralizarem, o suspeito foi detido.

O mecânico disse à Polícia Militar (PM) que a cachorra da raça pinscher tinha saído do seu quintal e ao busca-la na rua, a agrediu com “chineladas” na cabeça. Nas imagens, o homem aparece segurando o animal pelas patas traseiras.

O suspeito foi conduzido à Central de Flagrantes e autuado. Nessa segunda-feira (18), o suspeito foi apresentado à Justiça em audiência de custódia e liberado. Foi determinado o pagamento de fiança no valor de R$ 1,100 mil, mas foram recolhidos apenas R$ 500 pela Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acusado ainda deve cumprir medidas cautelares, como informar qualquer mudança de endereço e comparecer todas as vezes que for intimado para atos da eventual instrução criminal.

O influencer roraimense Marcio Belota resgatou o animal. Segundo Belota, o animal não tem ferimentos visíveis, mas está abalada. Apesar do resgate, ela será entregue à verdadeira dona, que é a filha do mecânico. A devolução será feita com a assinatura de um termo circunstanciado.