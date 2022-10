Mau cheiro leva vizinho a encontrar corpo de idoso em decomposição dentro de casa

De acordo com a Polícia Civil, o idoso estava morto há pelo menos três dias

Francisco Cirino da Silva, de 78 anos, foi encontrado morto na própria casa, nessa quarta-feira (19), em Corumbá (MS), a 428 km de Campo Grande. O corpo só foi descoberto, pois um vizinho da vítima foi até a residência após notar um forte odor vindo do imóvel.

Vizinhos contaram para a polícia que Francisco morava sozinho na residência, localizada no bairro Cristo Redentor, parte alta da cidade corumbaense.

Ninguém soube passar para as autoridades o contato de algum familiar do idoso. De acordo com a delegada que acompanha o caso, Camilla Gerarde, a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento.

O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) de Corumbá. O caso é investigado pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá.