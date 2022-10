Marido de babá é preso suspeito de abusar sexualmente de criança

O homem preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória da Serra, na Grande Vitória

Um homem de 59 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 3 anos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, os abusos aconteciam quando a vítima ficava aos cuidados da babá, companheira do suspeito.

A prisão foi nesta segunda-feira (24). De acordo com a delegada Silvana Soeiro de Castro, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, as investigações tiveram início em setembro deste ano, quando a mãe da vítima observou que a criança se queixava de dores nas partes íntimas.

“A criança relatou para a mãe que o suspeito, que morava junto com a babá a tocava e a beijava”, disse a delegada.