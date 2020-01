Mariana Educada é a blogueira com Down que conquistou a internet

PUBLICIDADE 

Mariana Educada é um blogueira infantil de apenas sete anos que reúne mais de um milhão de seguidores no Facebook, Instagram e Youtube. A Síndrome de Down é apenas um detalhe em meio a tanto carisma.

“Mãe, eu estou linda?”, pergunta Mariana, enquanto é filmada pela mãe Vânia Santana. Em outro vídeo, a pequena aparece comendo um pedaço de pera, dizendo que a irmã mais velha precisa levar uns tapas para aprender a gostar de frutas.

A primeira vez que a influencer viralizou na internet foi em 2018, em um vídeo em que aparece discutindo com a irmã sobre um suposto “cala a boca” que ela não gostou de escutar. A maior parte do conteúdo vinculado nas redes sociais de Mariana mostra a menina em situações cotidianas, brincando, comendo ou conversando com a família. Nos stories do Instagram, a encrenca entre ela e a irmã mais velha, de 14 anos, arranca risadas dos internautas.

Vânia é a mãe da menina e explica que o sucesso da filha não foi premeditado, que sempre gostou de compartilhar fotos e vídeos da menina para que as pessoas pudessem desconstruir os estereótipos negativos que existem em torno da síndrome.