Maquiadora viraliza na web

Algumas maquiagens chegam a levar oito horas para serem finalizadas; profissional se inspira em personagens de filmes e desenhos animados

Uma jovem maquiadora profissional, de 25 anos, tem chamado a atenção de internautas ao postar seu trabalho nas redes sociais. Karolyne Contreras mora em Santos, no litoral de São Paulo, e faz maquiagens artísticas inspiradas em personagens de filmes e desenhos animados.

Segundo o Portal G1, o interesse de Karolyne por arte começou ainda na infância. Posteriormente, ela passou a trabalhar com a venda de cosméticos para complementar a própria renda. No mesmo período, surgiu o interesse em atuar como maquiadora, enquanto trabalhava com comércio exterior no Porto de Santos.

Como forma de divulgar o produto, a maquiadora passou a expor os trabalhos nas redes sociais. Cada vez mais, Karolyne passou a gostar do ofício e seu trabalho foi reconhecido e, consequentemente, requisitado com mais frequência.

Em outubro de 2017, o aumente na demanda por atendimento fez com que a maquiadora se demitisse do antigo emprego para se dedicar integralmente às produções.

Em seguida, Karolyne se dedicou a realizar o sonho de ter seu próprio salão. No entanto, os planos da jovem foram adiados devido à pandemia de Covid-19, já que as festas e outras atividades sociais foram interrompidas.

No início da quarentena, a maquiadora ficou desanimada e parou de trabalhar por um tempo. Em seguida, ela usou a rede social TikTok como forma de voltar a maquiar.

Na plataforma, a jovem percebeu que os internautas se desafiavam e passavam o tempo executando trabalhos artísticos. Com isso, ela resolveu aprimorar o seu próprio trabalho e também se desafiar.

Além disso, Karolyne ofertou um curso virtual de maquiagem e passou a se caracterizar de personagens em vídeos e fotos na internet. Algumas maquiagens chegam a levar oito horas para serem finalizadas.

