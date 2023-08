Maquiador dos famosos que estava desaparecido é encontrado em hospital no RJ

A atriz Danni Suzuki foi a responsável por compartilhar inicialmente a preocupante notícia do desaparecimento de Rico, ainda na quinta-feira

Uma reviravolta emocional marcou esta quinta-feira, 24, com a notícia de que o maquiador Rico Tavares foi localizado com vida em um hospital do Rio de Janeiro. Sua misteriosa ausência desde a terça-feira, 22, havia gerado grande comoção, especialmente entre personalidades do mundo das celebridades.

A atriz Danni Suzuki foi a responsável por compartilhar inicialmente a preocupante notícia do desaparecimento de Rico, ainda na quinta-feira. Horas mais tarde, ela atualizou suas redes sociais com o alívio de que o amigo havia sido encontrado. “A princípio, ele foi vítima de um atropelamento e seu carro está desaparecido. Ele está intubado em estado gravíssimo, apresentando edema cerebral e fratura na cervical”, revelou.

De acordo com informações veiculadas pelo portal “g1”, o atropelamento ocorreu na região de Vista Alegre, São Gonçalo (RJ). Rico estava a caminho de seu trabalho, onde estava designado a maquiar a atriz Letícia Spiller. No entanto, ele nunca chegou ao local acordado. No mesmo dia, foi encontrado ainda inconsciente e recebeu socorro por parte do Corpo de Bombeiros.

Danni Suzuki detalhou que Rico também sofreu uma hemorragia no sistema nervoso central, agravando ainda mais o quadro clínico. Contudo, ele apresentou sinais de reação ao dar entrada no hospital. A atriz compartilhou emocionada o momento em que segurou sua mão: “Eu segurei a mãozinha dele no hospital e disse: ‘Cadin, te encontrei! Estou aqui’, e ao ouvir minha voz, uma lágrima escapou de seus olhos”, relatou.