Mais de 30 gatos são encontrados mortos por envenenamento no último mês em Cuiabá

Um filhote foi levado a um veterinário com sintomas de envenenamento, mas infelizmente não sobreviveu

Oito condomínios residenciais localizados em Cuiabá e Várzea Grande, cidades da região metropolitana da capital do Mato Grosso, estão enfrentando uma série de casos alarmantes de envenenamento de gatos, entre os meses de julho e agosto deste ano.

Uma moradora, que preferiu não ser identificada, revelou que pelo menos dois condomínios já tiveram gatos mortos devido ao envenenamento. O primeiro caso envolveu um filhote que foi levado a um veterinário com sintomas de envenenamento, mas infelizmente não sobreviveu. Pouco tempo depois, uma gata foi encontrada com sinais de sangramento na boca e também não resistiu.

Marlon Figueiredo, um defensor independente dos direitos dos animais e morador de um dos condomínios afetados, está mobilizando esforços para auxiliar outros moradores a registrarem Boletins de Ocorrência.

Figueiredo relatou que, durante uma reunião com representantes da Diretoria de Bem-Estar Animal de Cuiabá, foi informado de que a entrada da diretoria em condomínios não é permitida e que todas as denúncias devem ser encaminhadas à Delegacia Especializada do Meio Ambiente (DEMA).