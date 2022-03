‘Maior batata do mundo’ é uma cabaça e ela está fora do Guinness

De acordo com testes científicos, o vegetal é, na realidade, um tipo de cabaça, parente do pepino, abóbora e melancia

Após sonharem em entrar para o Guinness World Record por colher a maior batata do mundo, no ano passado, um casal da Nova Zelândia foi surpreendido com uma notícia inusitada. De acordo com testes científicos, o vegetal é, na realidade, um tipo de cabaça, parente do pepino, abóbora e melancia.

A “batata” foi descoberta por Colin e Donna Craig-Brown em uma pequena fazenda perto de Hamilto, pesando cerca de 7,8kg. Desde quando foi colhida, tornou-se uma espécie de celebridade na cidade e nas redes sociais.

O vegetal recebeu até um nome: Doug. Além disso, Colin e Donna construíram um carrinho para transportar o vegetal e começaram a postar fotos no Facebook enquanto esperavam o recorde ser oficializado.

No entanto, após meses enviando fotos, documentos e o material do DNA para testes científicos no Reino Unido, o casal recebeu as más notícias na semana passada por um e-mail.

“Caro Colin, infelizmente, o espécime não é uma batata. Na verdade, é um tipo de cabaça. Por esse motivo, infelizmente, temos que desqualificar a candidatura”, dizia a mensagem.

À agência de notícias Associated Press, Colin disse que o vegetal foi autossemeado e tinha gosto de batata. Ela ainda ressaltou que não irá desistir de conseguir o recorde da batata e de cultivar “um monstro” na próxima temporada.

Por conta da desclassificação, o recorde no Guinness permanece à batata encontrada na Inglaterra em 2011, que pesava pouco menos de 5kg.

