Mãe viciada em metanfetamina mata os três filhos asfixiados

Três crianças foram mortas asfixiadas pela mãe na última segunda-feira (20), em Phoenix, nos Estados Unidos. No dia do crime, uma tia-avó estava no local, mas não conseguiu salvar as crianças.

Rachel Henry, de 22 anos, teria matado Zane Henry, de três anos, Miraya Henry, um ano, e filha de sete meses, Catalaya Rios.

Segundo Pearl Rebolledo Velazco, ela e o pai de Catalaya, Pedro Rios, estavam na casa quando Rachel os sufocou um a um. As duas crianças mais velhas ainda tentaram reagir chutando, arranhando e socando a mãe, mas sem sucesso.

“Eu sei que é difícil de acreditar, mas nós estávamos aqui por toda a casa, quando ela matou nossos filhos”, contou Velazco, em entrevista ao Daily mail.

A parente das crianças descreveu que tentou reanimar os bebês enquanto pedia a Henry que ligasse para o 911. Mas Henry estava “sentada ao meu lado, olhando para o telefone”, disse Velazco, que acabou chamando as autoridades.

Rachel continua presa por três acusações de assassinato em primeiro grau, com fiança estipulada em US$ 3 milhões. A próxima data da corte está marcada para 31 de janeiro.

Ela teria dito à polícia que começou com a filha de um ano segurando as mãos sobre o nariz e a boca da garota até que ela parou de se mover. Miraya, que completaria dois anos este mês, estava inicialmente chutando a mãe enquanto estava sendo sufocada.

Seu irmão de três anos, Zane, gritava ‘não’ enquanto observava sua irmãzinha morrer e repetidamente tentava dar um soco em sua mãe sem sucesso.

Henry disse à polícia que ela deixou o corpo de Miraya nos fundos da casa e perseguiu o filho até Velazco e Pedro Rios entrarem na residência. A mulher pegou Zane e o levou para o andar de cima, com o pretexto de colocá-lo na cama enquanto os parentes estavam sentados na sala de estar.

Os investigadores dizem que o garoto beliscou a mãe, mas não conseguiu se salvar. Após sufocar o garoto, a mulher foi atrás de Catalaya, de sete meses. Deu-lhe uma mamadeira para se alimentar até adormecer e depois a sufocou.

Rachel afirmou que cantou canções de ninar para as três crianças enquanto estavam morrendo. Ela colocou os três corpos no sofá ‘como se estivessem dormindo’.

As autoridades não encontraram motivo para os assassinatos, mas os registros do tribunal citam que Henry ‘tinha um vício em metanfetamina e estava agindo de forma estranha nos últimos dias’.