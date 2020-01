Mãe que perdeu filho de 12 dias alerta: “Parem de beijar bebês que não são seus” 

PUBLICIDADE 

Em um relato no Facebook, uma mãe alertou as pessoas sobre uma doença aparentemente comum para os adultos, mas que levou a filha dela, recém-nascida, de apenas 12 dias a falecer.

A norte-americana Presley Trejo contou que sua filha, Emerson Faye, faleceu após ter sido tocada e beijada por pessoas que transmitiram o vírus da herpes simples (HSV).

Ao contrário de adultos, a doença é letal para os bebês por eles não possuírem o sistema imunológico formado. Mesmo sem se manifestar, a doença pode estar presente no organismo de algumas pessoas e ainda assim transmitir aos recém-nascidos.

A mãe também chama atenção para que outras pessoas não fiquem tocando nos bebês de outras pessoas. Trejo explica a forma como a doença se espalha pelo sistema da criança, sem nem deixar que os pais percebam que ela está doente.

“Você espalha o vírus por meio da saliva e quando ele atinge o bebê, vai para o seu corpo muito rápido. Ataca primeiro o cérebro e se manifesta como uma meningite. Ela sobe direto ao cérebro e então se espalha por todos os órgãos. ”

De acordo com Presley, Emerson nasceu no dia 25 de julho e faleceu no dia 6 de agosto.