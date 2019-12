Mãe que matou bebê e escondeu em armário é presa

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (27) a Polícia Civil prendeu uma jovem de 19 anos que escondeu um bebê em um guarda-roupa e ocasionando a morte do recém-nascido. A criança foi deixada em uma bolsa, dentro do armário, logo após o parto, que aconteceu na véspera de Natal.

A jovem foi presa, ao receber alta hospitalar, pela equipe de investigação da delegacia local. Segundo o delegado Thiago Uchôa, ela alegou que pretendia dar a criança para adoção e, por isso, teria escondido o bebê no armário enquanto ia ao hospital. Entretanto, precisou ser internada por perder muito sangue.

A jovem mentia para o companheiro e alegava estar no quarto mês de gestação. Ela disse que fez isso porque o homem não seria o pai do bebê.

O homem havia acompanhado a jovem no hospital e ao retornar para casa, sentiu um cheiro estranho e acabou localizando o corpo do recém-nascido dentro de uma bolsa e coberto por lençóis, de acordo com o registro policial.