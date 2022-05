Mãe esfaqueia homem flagrado estuprando filha de 5 anos em MT

Um homem foi preso em flagrante pela PC acusado de estupro de vulnerário contra uma criança de 5 anos a 690 km de Cuiabá

Nessa segunda-feira, 09, um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil acusado de estupro de vulnerário contra uma criança de 5 anos, em uma madeireira na Comunidade de Tapaiúna, em Juara, a 690 km de Cuiabá.

Depois do crime, ele foi ferido a facadas pela mãe da vítima. Por causa da gravidade dos ferimentos, ele buscou ajuda em uma unidade de saúde na proximidade. Os médicos suspeitaram é ligaram para a Polícia Civil.

Testemunhas relataram à polícia a tentativa de abusou sexual do suspeito a uma menina de 5 anos. O ato teria sido flagrado pelo avô da criança. Segundo vizinhos, a mãe da menina ouviu o relato do avô e atacou o suspeito com uma faca.

O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável após o atendimento médico.

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso disse que o avô e a mãe da vítima já foram ouvidos e a criança passou por exame de corpo de delito.