Mãe em fúria dá bronca em filho preso pela polícia militar

Um jovem preso pela polícia militar do Piauí, causou a fúria de sua mãe. Mas engana-se que a senhora estava do lado de seu filho. A mulher foi flagrada dando uma bronca no rapaz, algemado pela polícia.

“Tu tá satisfeito agora? O que te falta em casa? Agora tu vai sentir na tua pele. Tu vai aprender o que é sofrimento. Se tu não sabia o que era sofrimento, tu vai saber o que é agora. Eu fico me matando de trabalhar para não te faltar nada e tu envergonha a gente desse jeito. Que vergonha eu tô de ti”, disse a mãe do rapaz, aos berros.

De acordo com as autoridades, agentes do Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone) patrulhava na região quando se aproximaram de dois rapazes, que fugiram em uma moto, mas acabaram caindo e sendo detidos.

Com os jovens, a polícia encontrou uma réplica de arma de fogo tipo pistola. Os dois rapazes foram levados para a Central de Flagrantes e receberam atendimento médico no Hospital de Buenos Aires devido às escoriações que sofreram com a queda da moto.