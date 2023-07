Mãe é suspeita de vender virgindade da filha de 14 anos por R$ 30 mil

Em depoimento para a polícia, a menina relatou que a mãe vendeu sua virgindade para um gerente de fazenda, na região onde elas moravam

Uma mulher, não identificada, é acusada de vender a virgindade de sua filha de apenas 14 anos por uma quantia de R$ 30 mil. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria ocorrido no final de 2022 na cidade de Ribas do Rio Pardo, localizada no estado do Mato Grosso do Sul.

A própria adolescente decidiu denunciar o crime.

Em depoimento para a polícia, a menina relatou que a mãe vendeu sua virgindade para um gerente de fazenda, na região onde elas moravam.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável.