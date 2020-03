Mãe é presa suspeita de estrangular e abandonar recém-nascida em lixeira

PUBLICIDADE 

Uma mulher, de 32 anos, foi presa em flagrante pelo crime de homicídio qualificado na manhã desta terça-feira (24). A mulher teria agredido e deixado a filha recém-nascida em uma lata de lixo. A suspeita foi abordada em casa pelas autoridades e confessou os detalhes do crime, em depoimento a polícia.

A ocorrência foi registrada em Belo Horizonte-MG. Em relato a polícia, a mulher explicou que não havia contado para ninguém sobre a gravidez. No domingo (22), ela fazia uma festa em casa quando começou a sentir contrações. A suspeita então se trancou no banheiro e realizou o parto sem ajuda de ninguém. A mulher, que já possuía um filho de 6 anos, colocou a recém-nascida em uma caixa de sapato e escondeu no guarda-roupa, até o fim do evento.

Ao término da festa, a suspeita pegou a caixa e seguiu para o estacionamento, onde havia um veículo. No caminho, ela deixou a criança cair da escada. Quando chegou ao carro, o bebê começou a chorar. A agressora tentou estrangular a menina e bateu com a cabeça da bebê contra a lateral do automóvel. A vítima foi encontrada algum tempo depois, em uma lata de lixo próxima a um shopping.

A recém-nascida foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A suspeita foi presa em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.