Mãe é presa após espancar a filha de dois anos de idade

Uma mulher de 28 anos, foi presa em flagrante nessa segunda-feira (17) por suspeita de espancar a filha de dois anos, no município de Presidente Dutra, Maranhão. A criança foi agredida com chutes no tórax, no rosto e teve parte do couro cabeludo arrancado.

Após as agressões, a menina deu entrada com a mãe, Ironilde de Sousa Barbosa, no Hospital Regional de Presidente Dutra, com fortes dores na região da barriga. De acordo com a Polícia Civil, ao ser examinada, um médico perguntou a criança quem havia a agredido, e ela que respondeu que ‘foi a mamãe’.

Por conta da gravidade do quadro clínico, a menina foi submetida a uma cirurgia de urgência para a retirada do baço, que foi rompido durante as agressões. O estado de saúde da criança é estável.

Ironilde foi presa em flagrante no hospital por uma equipe da 13º Delegacia Especial da Mulher do município, e em seguida, foi levada para prestar depoimento. Ao ser questionada pela polícia sobre as agressões, a mãe disse que a menina havia caído.

A mulher foi encaminhada para a Unidade Prisional de Presidente Dutra, onde ficará a disposição da justiça.