Mãe é presa após deixar crianças são abandonadas em casa sem almoço

Cinco crianças foram deixadas sozinhas em casa e sem almoço, nesse sábado (10), em uma chácara próxima da Ponte do Sato, em Araputanga, a 371 km de Cuiabá, de acordo com a Polícia Militar. A mãe deles, de 28 anos, foi presa por abandono de incapaz e o pai foi acionado pelo Conselho Tutelar, que compareceu na delegacia e levou a comida aos filhos.

Segundo a polícia, a mãe disse que havia saído para trabalhar e deixou as crianças com uma babá. Contudo, em conversa informal com os pequenos, a conselheira tutelar relatou que não existe nenhuma babá e que a suspeita sai sempre com alguns homens que vem até a casa para buscá-la, e deixa os filhos trancados na casa.

Uma das crianças estava com as pernas marcadas e, ao ser questionada, contou para a conselheira que a mãe havia batido nela com uma mangueira.

O pai das crianças trabalhava no município de Rio Branco, quando foi chamado pelo Conselho Tutelar para comparecer na delegacia. Ao ver a situação dos pequenos, ele saiu da unidade policial para comprar almoço para os filhos.