Mãe e padrasto tenta matar criança de 2 anos em MS

Tanto a mulher quanto o padrasto do menino afirmaram que as lesões ocorreram devido a uma queda da escada

A mãe e o padrasto foram detidos preventivamente nesta quinta-feira (1º) sob a acusação de tentativa de homicídio contra o filho da mulher, um garoto de 2 anos, em Campo Grande. A criança encontra-se hospitalizada em estado grave na Santa Casa da capital, apresentando traumatismo craniano. O casal está sendo indiciado por “homicídio qualificado na forma tentada”.

De acordo com as investigações policiais, a criança foi admitida no hospital com ferimentos graves em 23 de janeiro deste ano. Inicialmente, durante os depoimentos iniciais, a mãe alegou que o filho teria sofrido um acidente em casa enquanto brincava com a irmã de 4 anos. Tanto a mulher quanto o padrasto do menino afirmaram que as lesões ocorreram devido a uma queda da escada, justificando assim as agressões.

Ao longo da investigação, a polícia descobriu que a família vivia em situação de rua e, juntamente com a criança, ocuparam uma residência de maneira irregular.