Mãe e padrasto são presos suspeitos de violação sexual contra uma menina

A prisão aconteceu na terça-feira (10) e o casal se trata de mãe e padrasto da vítima

Um casal foi preso suspeito de violação sexual contra uma menina, em João Pessoa. Segundo informou a Polícia Civil nesta quinta-feira (12), a prisão aconteceu na terça-feira (10) e o casal se trata de mãe e padrasto da vítima.

As prisões aconteceram por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabedelo. Segundo as investigações, o homem praticava os atos criminosos contra a menina com a conivência da mãe.

O casal foi preso no bairro de Cruz das Armas e, conforme a polícia, a vítima atualmente mora com os avós. A idade das pessoas envolvidas não foi divulgada.