Mãe e namorada são presas por lesão corporal e morte de bebê de um ano

Os médicos identificaram diversas lesões na bebê, e algumas delas, seja por data ou forma, seriam incompatíveis com o caso recente

Um caso de violência contra uma bebê de apenas um ano aconteceu no último final de semana na Zona Norte do Rio de Janeiro. A mãe da criança, Amanda Cristina Ferreira dos Santos, juntamente com sua namorada, Daniele dos Santos Bernardes, foram presas em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva na segunda-feira (15).

A bebê estaria sob os cuidados da companheira da mãe, que informou ao hospital que a criança teria caído do sofá. Entretanto, os médicos afirmaram que quando ela chegou para atendimento, já estava morta há pelo menos uma hora. Além disso, a delegada afirmou que a criança de apenas um ano não conseguiria subir sozinha no sofá.

Os médicos identificaram diversas lesões, sendo parte delas incompatíveis com o caso recente. A investigação policial preliminar mostrou que a mãe da criança sabia que a filha sofria de maus-tratos e era conivente.

O laudo pericial atestou “hemorragia subaracnóide e subdural, contusão craniana e traumatismo encefálico por ação contundente e de cara incompatíveis com uma simples queda de um sofá de dois lugares. Isto é, houve um algo a mais como uma possível chacoalhada que teria levado a criança a óbito”.