Mãe e madrinha são suspeitas de maus-tratos contra criança

Em Jequitinhonha (MG), a Polícia Civil confirmou o indiciamento de duas mulheres suspeitas de torturar uma menina de 9 anos.

De acordo com a polícia, as investigadas são a mãe e a madrinha da vítima. As agressões foram registradas em vídeo, que mostram a vítima sendo chamada de “verminose” e “bicho”.

No vídeo, a criança tem o braço torcido e grita de dor. Em outro momento a mãe bate na filha e a ameaça: “Você vai para a casa do seu pai”.

As investigados foram indiciadas pelo crime de maus-tratos. Se condenadas, podem pegar uma pena de 2 meses a 1 ano de detenção e multa, mas pode chegar a 4 anos de reclusão caso haja lesão corporal.

A polícia informou que a madrinha, autora das imagens, seria uma advogada que preside uma subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Minas Gerais.

A OAB-MG disse que iria apurar o caso e punir a integrante se a denúncia fosse confirmada.