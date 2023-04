Mãe e madrasta torturam criança até deixá-la com rosto desfigurado

A menina recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas segue internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage Siqueira (Hugol), em Goiânia

A mãe e a madrasta da criança de 4 anos que foi espancada até ter o rosto desfigurado, em Morrinhos, a 132 km de Goiânia, foram indiciadas por tortura, segundo o delegado Fernando Gontijo.

Fernando Gontijo afirmou que indiciou a mãe e a madrasta na última segunda-feira (10) por tortura qualificada com aumento de pena devido a vítima ser uma criança.

“Não teve uma testemunha ocular, pois as agressões ocorreram dentro de casa. A mãe disse que a companheira que agredia a criança e a companheira disse que era a mãe, uma joga a culpa na outra”, explicou.

Segundo a polícia, a criança chegou ao hospital com marcas no rosto, fraturas nos antebraços, ombros deslocados, queimaduras e um coágulo na cabeça. Ela ficou internada na UTI sete dias e foi transferida para a enfermaria no dia 4 de abril.

A unidade informou que a paciente tem o estado de saúde geral regular e está consciente e respirando espontaneamente.