Mãe e filho morrem em acidente, na SE-335

O motorista do carro estava embriagado, de acordo com a Polícia Militar

Batida entre um carro e uma motocicleta causa a morte de mãe e filho. Acidente aconteceu na rodovia SE-335, próximo ao município de São Francisco, na noite desse domingo (31).

No local da ocorrência, o suspeito apresentava sinais de embriaguez com forte odor alcoólico, vermelhidão nos olhos e andar cambaleante.

Ele foi levado até um posto da Polícia Rodoviária Federal para fazer teste do bafômetro, que constatou 0,94 miligramas de álcool por litro. O homem foi levado à delegacia plantonista de Propriá.

As vítimas tinham 27 e oito anos e moravam no Povoado Nascença, no município.