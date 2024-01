Mãe e filho morrem atropelados no CE

Sueli Pereira da Silva e seu filho não conseguiram sobreviver aos ferimentos e faleceram no local do acidente

Na última segunda-feira (29), em São Benedito, interior do Ceará, uma mulher de 33 anos e seu filho de apenas oito anos, foram atropelados por uma caminhonete desgovernada.

De acordo com informações da polícia, o condutor da caminhonete afirmou ter perdido o controle do veículo, colidindo primeiro com outro carro e, em seguida, atingindo a mãe e a criança que caminhavam pela rua. Sueli Pereira da Silva e seu filho não conseguiram sobreviver aos ferimentos e faleceram no local do acidente.

O motorista, um jovem de 25 anos, permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar e dos agentes da Coordenadoria Municipal de Transporte e Trânsito (Cotran).