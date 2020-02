Mãe e filha são condenadas a pagar R$ 20 mil por vazar fotos íntimas de outra mulher

PUBLICIDADE 

Após divulgar fotos íntimas de uma mulher com seu ex-namorado, pelo WhatsApp, duas mulheres foram condenadas a pagar R$ 20 mil de indenização a vítima. O caso aconteceu em Campo Verde, no Mato Grosso.

Mãe e filha já tinham sido condenadas em primeira instância e recorreram para reduzir o valor da indenização, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) manteve a decisão.

De acordo com o processo, uma das rés, ao mexer no celular do namorado, encontrou fotos dele em momentos íntimos com a vítima, ex-namorada do rapaz e vítima no processo. Ela aproveitou a oportunidade para enviar as imagens para seu WhatsApp e também para a mãe.

Algum tempo depois, as duas se encontraram com a vítima em um bar da cidade, e começaram a provocar e a insultar a mulher, até que se confrontaram fisicamente. Nesse dia, uma delas disse a todos os que estavam presentes no estabelecimento que iria tornar as imagens públicas.

No dia seguinte, a vítima e o ex-namorado foram à delegacia para denunciar o caso. O ex-namorado disse à polícia que não tinha dado permissão para a ré acessar os arquivos do celular e, muito menos, compartilhar as fotos.

Como as fotos foram vazadas para outros moradores da cidade, onde todos moram, a mulher afirmou que compartilhou as imagens porque saiu um boato de que quem estava nas fotos era a filha dela.

Para o relator do processo, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, a vítima sofreu humilhação, dor, angústia, ao ser intimidada, agredida e publicamente exposta e que não omitiram a intenção de prejudicá-la.