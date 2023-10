Mãe e filha são baleadas em tentativa de assalto em Fortaleza

A jovem de 21 anos foi atingida nas costas e está hospitalizada em estado grave

Uma tentativa de assalto deixou uma mãe e sua filha gravemente feridas na manhã desta terça-feira (4), no Bairro Vila Peri, em Fortaleza. A jovem de 21 anos foi atingida nas costas e está hospitalizada em estado grave, enquanto sua mãe, de 50 anos, escapou por pouco ao ser baleada de raspão no pescoço.

O incidente ocorreu por volta das 6h, quando as duas mulheres estavam à margem de uma pista na Rua Gabriel Fiúza. Um homem em uma motocicleta se aproximou delas, anunciando o assalto. A jovem tentou confrontar o criminoso, mas acabou sendo atingida nas costas. Em seguida, o assaltante disparou na direção da mãe, que felizmente foi atingida de raspão na região entre o queixo e o pescoço.

Após os disparos, o assaltante fugiu do local, levando o celular da jovem baleada. As vítimas foram imediatamente socorridas e levadas ao Hospital Instituto Doutor José Frota, localizado no Centro de Fortaleza.

A mãe, embora ferida, permaneceu consciente durante todo o atendimento médico e colaborou com as autoridades, fornecendo informações vitais sobre o suspeito. Por outro lado, a filha de 21 anos está enfrentando uma situação delicada de saúde, com uma perfuração nas costas, na região da lombar.

A Secretaria de Segurança Pública já mobilizou uma equipe da Polícia para localizar o criminoso, que continua foragido.