Mãe deu à luz em calçada no litoral de SP e agradece enfermeira que realizou o parto

A mulher que deu à luz em uma calçada de São Vicente, no litoral de São Paulo, carrega um sentimento de gratidão pela enfermeira que realizou o parto às pressas e reanimou o bebê instantes após o nascimento.

Jessica Fernanda Dantas da Silva, que vende balas em semáforos do município, afirma que a ação rápida da profissional salvou a vida de seu filho.

As contrações, segundo a mãe, começaram enquanto ela ainda estava em casa. Ela lembra que sentiu que não daria tempo para chegar a um hospital e, ao mesmo tempo, pessoas próximas à família chamaram a enfermeira, que fez o parto do prematuro, de aproximadamente sete meses, Jhonatan Samuel com sucesso.

De acordo com Jessica, a criança segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital Municipal de São Vicente. Ainda não há previsão de alta médica para o recém-nascido.

O parto

Jessica Fernanda deu à luz em cima de um colchão colocado em uma calçada da Rua Catalão, no bairro Voturuá, no último dia 29 de maio.

A enfermeira Luciana Oliva revelou que descansava em casa após uma noite de plantão na capital paulista quando foi chamada. Ao ser informada sobre o parto, pegou apenas um par de luvas e foi até o local, que fica a aproximadamente uma quadra de onde mora.

Ela relembra que quando a bolsa estourou ele estava sem vida, como o pescoço laçado. Luciana então aspirou o nariz dele com aboca e o bebê foi reanimado. Ela afirma que foi a maior dificuldade por estar sem nenhum material de apoio.