Mãe descobre morte do filho ao recebê-lo baleado em hospital na Paraíba

O jovem identificado como Gabriel, de 22 anos, morreu depois de ser atingido por tiros, em Santa Rita, região Metropolitana de João Pessoa

Uma técnica de enfermagem descobriu a morte do filho de 22 anos de uma forma trágica. A profissional de saúde estava prestes a deixar o plantão no Hospital Regional de Santa Rita quando foi surpreendida com a chegada do filho baleado e sem vida.

Além da mãe, a irmã da vítima também trabalha na unidade de saúde, em outro setor, e ainda tentou auxiliar o atendimento ao irmão.

De acordo com testemunhas, a mãe do rapaz ficou bastante abalada.

O jovem identificado como Gabriel, de 22 anos, morreu depois de ser atingido por tiros, em Santa Rita, região Metropolitana de João Pessoa, por volta das 19h desta segunda-feira, 14. Conforme informações da polícia, outras duas pessoas também ficaram feridas na ação.

A vítima chegou a ser levado para o hospital onde a mãe, técnica de enfermagem, trabalha há anos e chegou a atendê-lo, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos.

Gabriel foi atingido por sete tiros enquanto passava pela rua onde a ação ocorreu, informa a polícia.

Outras duas pessoas também ficaram feridas. Uma delas foi atingida por um tiro nas costas, e segue internada no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

A terceira vítima foi atingida com um tiro no braço, recebeu alta e passa bem.

A polícia está investigando o crime para identificar os suspeitos.