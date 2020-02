Mãe descobre ao vivo que filha foi assassinada e desmaia

PUBLICIDADE 

O programa Cidade Alerta, da TV Record, vem sendo acusado de sensacionalismo após a edição de segunda-feira (17). O apresentador Luiz Bacci contou a uma mãe que a filha dela, que estava desaparecida, havia morrido. A mulher desmaiou ao vivo com a notícia.

A jovem identificada como Marcela, 21 anos, estava grávida e havia desaparecido no último dia 8 de fevereiro após uma discussão com o companheiro, Carlos Pinho dos Santos, 26.

A mãe, Andreia, falava com Bacci ao vivo. “Eu já chorei muito, não tenho dormido. Estou na fé que minha filha esteja viva. Estou esperando”, disse. O jornalista, então, perguntou se ela queria saber de novas informações.

Neste momento, o advogado de Carlos contou que o namorado da jovem desaparecida confessou que a matou e contou onde estava o corpo. Andreia ouviu tudo e começou a gritar: “Não, ele não fez isso com a minha filha”. Em seguida, ela desmaiou.

Mesmo com a mulher desmaiada, as imagens continuaram. As pessoas ao redor reanimaram Andreia, e ela voltou a gritar depois que acordou. Somente neste momento é que houve um corte na transmissão.

Nas redes sociais, surgiram diversas críticas à atitude.

O que aconteceu ontem no Cidade Alerta é o retrato fiel do "vale tudo pela audiência" que a Record tanto adora. Fazer o que fizeram com aquela mãe, é desumano, de uma brutalidade gigantesca. Vergonha absoluta @recordtvoficial !!! Isso não se faz. — The Outsider🌎 (@_SrMatheus) February 18, 2020

Esse vídeo do Cidade Alerta anunciando ao vivo para uma mãe o assassinato da sua filha pelo ex-namorado é de uma insensibilidade tamanha.

Tinha que ter um órgão regulador e banir esse programa por um tempo.

Isso não se faz, gente. Expor una mãe assim, ao vivo… — Thiago Galhardo (@ttgalhardo) February 18, 2020

É por esse tipo de coisa que odeio todos esses jornais sensacionalistas, esse cidade alerta, aquele lixo do Datena também, os caras não tão preocupados com porra nenhuma, não existe ética, querem só número de audiência https://t.co/lnA2RPv6S5 — mariano (@_gumariano) February 18, 2020

Na boa, pra mim quem assiste Cidade Alerta tem um certo nível de psicopatia. Não pode ser normal gostar de ver sofrimento humano "sensacionalizado" daquele jeito. Doença! — Fogo de Santelmo (@antiparalelo) February 18, 2020

O que o Cidade Alerta de Ricardo Bacci fez, me lembra o caso Eloá, quando Sônia Abrão "tentou" negociar sem nenhum preparo com o sequestrador. O Mal Jornalismo no Brasil transforma tragédia em entretenimento. pic.twitter.com/DO979XyRsE — 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚 ℒ𝑒𝓉'𝓈 𝒷𝑒 ℱ𝓇𝒾𝑒𝓃𝒹𝓈 💗 (@nievillela) February 18, 2020

Cidade Alerta, Datena, Sikera Jr. e outros similares Brasil afora são os maiores porta-vozes do bolsonarismo no país.



E eles têm responsabilidade nisso. https://t.co/3UJHuDhX9c — BICAMPEÃO DA LIBERTADORES (81/19) – É OTO PATAMAR (@aafsouzanit) February 18, 2020

Que coisa monstruosa. Esse cara deveria ser demitido. Aliás, todos os responsáveis. https://t.co/hyK1flmeus — Eliseu Neto (@eliseuneto) February 18, 2020

Bacci é o pior jornalistas da atualidade, faz de uma tragédia um show para obter audiência. Como alguém ainda gosta desse cara. Ele ainda perguntou para mãe se ela queria ouvir. Que lixo. Essa notícia era pra ser dada em particular e em local apropriado. #baccilixo #cidadealerta — Portuga (@portugalegal85) February 17, 2020

Gente, pelo amor de Deus, acabaram de revelar AO VIVO pra uma MÃE no programa do Luís Bacci que a filha dela foi assassinada pelo ex namorado. A mulher ainda tinha esperanças. AO VIVO, a mulher entrou em desespero e desmaiou



O que o sensacionlismo tá fazendo com esse país?? — Monteiro Watzko (@okztaw) February 17, 2020