Mãe denuncia troca de corpos após morte do filho recém-nascido

Uma mãe realiza uma denúncia em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, ela afirma que o corpo do seu filho recém-nascido foi trocado no Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Tamires Oliveira Santos conta que, ao chegar ao SVO para reconhecer o corpo do seu filho, descobriu que ele não estava mais lá.

A Prefeitura de Luziânia emitiu um comunicado explicando que o reconhecimento dos corpos é uma responsabilidade exclusiva da família.

A mãe relata que seu filho, Thaylor Gael Santos, nasceu prematuro com apenas 7 meses de gestação no último sábado (21). Infelizmente, o bebê faleceu quatro horas após o nascimento, e a certidão de óbito não especifica a causa da morte.

O caso foi oficialmente registrado na Polícia Civil (PC) e está sob investigação no 1º Distrito Policial de Luziânia.