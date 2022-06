Mãe de trigêmeos recém-nascidos tem casa alagada devido às chuvas e perde móveis e roupas

Vinte dias após o parto, uma mãe de trigêmeos teve a casa alagada, no Recife, e perdeu móveis e roupas dos bebês, devido às chuvas

Vinte dias após o parto, uma mãe de trigêmeos teve a casa alagada, no Recife, e perdeu móveis e roupas dos bebês, devido às chuvas que deixaram mais de 120 mortos e mais de 7 mil desabrigados em Pernambuco.

Érica Vieira, de 27 anos, é mãe de primeira viagem e precisou sair às pressas da residência com os filhos recém-nascidos, em meio ao temporal.

Ela trabalha como revisora numa fábrica e mora no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Perto da casa dela, na Rua Farias Neves, passa o Canal do Arruda, que, como inúmeros outros córregos na capital, transbordou e invadiu milhares de casas devido às chuvas.

Os trigêmeos de Érica nasceram no dia 5 de maio, no Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. Enzo e Erik são gêmeos idênticos, univitelinos. Além deles, nasceu Emily.

A casa de Érica foi alagada no sábado, 28, quando ocorreu o maior volume de chuva, que causou deslizamentos e a maioria das mortes. Nesta quinta-feira, 2, os bombeiros ainda buscam desaparecidos em meio à lama.

Segundo Érica, a solidariedade minimiza os prejuízos que o temporal causou para a família. Até mesmo na limpeza da residência, algumas pessoas ajudaram o esposo dela para que, assim que a chuva cessar, ela possa voltar à casa com os recém-nascidos.