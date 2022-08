Mãe de jovem encontrada morta pede justiça

A Polícia Civil informou à TV Anhanguera que trata o caso como homicídio e que continua com as investigações

Cleonice Serra, mãe da jovem Daniela de Souza Serra, de 28 anos, pede justiça após a filha ser encontrada morta às margens da GO-384 próximo a uma ponte, em Jussara, região noroeste de Goiás. A mãe conta que torce para encontrar quem cometeu o crime contra a jovem e espera que a pessoa seja punida.



Segundo a mãe, há 4 meses a filha demonstrava que sentia medo, mas não dizia o motivo. Ela conta que a filha não gostava muito de interagir com os pais e com os dois filhos, e que tinha envolvimento com drogas.

Por enquanto, ninguém foi identificado.

Crime

O corpo dela foi encontrado no sábado (30), após uma denúncia anônima. Moradora de Jussara, a jovem tinha sido vista pela última vez na noite de 23 de julho, quando jantava em um comércio do Setor Sonho Dourado, local que costumava frequentar. Ele desapareceu depois de entrar em um carro.

Daniela foi identificada no Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Goiás, responsável por Jussara, após a família reconhecer o corpo. Não há informações sobre a causa da morte.