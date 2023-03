Mãe com bebê é feita de refém a mais de 10 horas dentro de carro em Belém

O criminoso teria problemas psiquiátricos e estaria usando uma faca para ameaçar as vítimas

A negociação para liberar uma mulher com bebê no colo feita refém dentro de um carro na noite dessa quarta-feira (8) chega a mais de 10 horas, em Belém. O assalto começou por volta de 19h10, na avenida Augusto Montenegro.

Até as 00h30 desta quinta-feira (9), os policiais que fazem a negociação já conseguiram liberar outros dois filhos, de 7 e 8 anos, que também estavam no veículo no momento do assalto.

Segundo policiais, entre as exigências feitas pelo assaltante e atendidas pela polícia estão a presença da imprensa e de membros da própria família. Uma avó está no local, mas passou mal e precisou ser atendida por uma equipe médica.

De minutos em minutos, policiais chegam perto do carro e conversam com o homem, dizendo que crianças liberadas precisam da mãe e que não irá acontecer nada com ele.

O assalto



Segundo informações iniciais, uma passageira entrou em um carro de aplicativo por volta de 19h10 com seus três filhos, sendo um bebê de colo e outros dois de 7 e 8 anos. Na sequência, o veículo foi abordado por um assaltante.

O motorista conseguiu fugir e pedir ajuda, mas a mãe e os filhos ficaram no carro sendo feitos reféns do criminoso.

Por conta da interdição na área, um longo congestionamento chegou a se formar na avenida Augusto Montenegro, na noite desta última quarta-feira (8).