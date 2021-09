Mãe agride o filho e chama a polícia para si mesma

O motivo da punição foi que o menino teria furtado um pacote de biscoitos do vizinho. O caso ocorreu em Belo Horizonte

Uma mulher de 30 anos bateu no seu filho, de 10, e resolveu chamar a polícia pra si mesma. O motivo da punição foi que o menino teria furtado um pacote de biscoitos do vizinho. O caso ocorreu em Belo Horizonte, a mulher foi levada para a delegacia.

A mulher contou aos policiais que os furtos, praticados pela criança, vinham ocorrendo há algum tempo. No entanto, a maior parte dos roubos eram praticados na casa de parentes, assim a situação se resolvia sem precisar acionar qualquer autoridade. A mãe, que é cuidadora de idosos, disse que o filho furtava enquanto ela estava no trabalho.

Porém, na noite desta quarta-feira, 22, a mulher chegou do trabalho e foi informada no novo furto pelo seu vizinho. Ela, que disse já ter agredido o menino outras vezes, se descontrolou e o machucou com um cabo de rodo.

O pequeno teve hematomas nas costas e um corte na testa. Arrependida, a própria mãe ligou para o 190. O garoto saiu na rua gritando por socorro e foi ajudado pela população.

O Conselho Tutelar foi avisado e o jovem levado para a UPA, onde recebeu todos os atendimentos médicos e ficou em observação.

A mulher foi levada à Delegacia de Plantão Especializada em Atendimento à Mulher. A polícia civil informou que o caso será investigado. A mulher não foi presa por falta de provas para o flagrante. A criança será monitorada no andar das investigações.