Loja é condenada a pagar R$50 mil de indenização por controlar peso de vendedora

Uma loja de bijuterias na cidade de Muriaé, interior de Minas Gerais, foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar uma indenização estipulada em R$ 50 mil para uma funcionária do estabelecimento, pois controlava o peso da vendedora e pagava quantias extras, caso a mulher estivesse dentro dos padrões. As informações são da Revista Época.

De acordo com relatos, a empregada chegou a ser submetida a uma pesagem para confirmar que havia batido a meta de estipulada. Para isso, ela precisou subir em uma balança diante do dono do estabelecimento.

A decisão judicial foi proferida pela 1ª Va ra de Trabalho de Muriaé, que entendeu que houve assédio moral por parte do dono da loja de bijuteria. Ainda de acordo com a ação, o salário da funcionária era equivalente a um pouco mais de um salário mínimo, que era acrescido de uma quantia de R$ 200.